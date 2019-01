Bad Rippoldsau-Schapbach Nach dem Musical ziehen die Sternsinger durch die Gemeinde

Als das Lied "Lichter der Hoffnung" dankte Pfarrer Frank Maier allen Mitwirkenden. Besonderen Dank zollte er Martin Schoch, der die Idee hatte, das Dreikönigsspiel am aufzuführen. Ein weiterer Glanzpunkt war die Zugabe "Ein Sternenhimmel voll Verheißung".

Insgesamt 57 Sternsinger, aus der Pfarrei Schapbach neun Gruppen mit 37 Sternsinger und aus der Pfarrei Bad Rippoldsau sechs Gruppen mit 20 Sternsingern wurden bei der Aufführung ausgesendet. Das Motto der diesjährigen Sternsinger-Aktion lautet "Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit". Der Erlös der Sternsingeraktion geht an das Kindermissionswerk und wird dort auf über 2000 Kinderprojekte in mehr als 100 Ländern verteilt.