Bad Rippoldsau-Schapbach Musikverein feiert vier Tage lang

Bad Rippoldsau-Schapbach. Das Programm steht bereits: Los geht’s am Freitag, 7. September, mit einem Festbankett. Am Samstagabend, 8. September, treten beim Jubiläums-Rock drei Bands auf, am Sonntag, 9. September, wird in Schapbach der Tag der Blasmusik des Blasmusikverbands Kinzigtal gefeiert, und am Montag klingt die Feier mit einem Handwerkervesper und Konzerten der Nachbarkapellen aus. Die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten.

Eine Festschrift wird es – im Gegensatz zu den Jubiläen zuvor – nicht geben, dafür aber einen Kalender für das Jahr 2019 einschließlich der Monate Oktober bis Dezember 2018. Zu sehen sind auf dem Kalender historische Fotografien vom Musikverein aus mehr als 100 Jahren.

Auf Hilfe aus dem Dorf angewiesen