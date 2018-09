Bad Rippoldsau-Schapbach Musikkapellen ziehen durchs Dorf

Bad Rippoldsau-Schapbach. Der große Festumzug am Sonntag war die Kirsche auf der Torte bei den viertägigen Jubiläumsfeierlichkeiten. Strahlender Sonnenschein und zwei Dutzend glänzend aufgelegte Blasmusikkapellen und Trachtengruppen machten den Umzug für die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand zu einem besonderen Erlebnis. Mit schwingenden Röcken, kunstvollem Kopfputz und feschen schwarzseidenen Kniebundhosen zogen Musiker und Trachtenträger in rund 90 Minuten die eineinhalb Kilometer vom Salzbrunnen durch das Dorf bis zum Schwimmbad.

Den prächtigen Zug angeführt hat das Geburtstagskind aus Schapbach, der Musikverein "Harmonie", gefolgt von der Blasmusik und Trachtenkapelle der Schwestergemeinde Bad Rippoldsau samt Fürstenberger Kindertanzgruppe.

Ehrentribüne im Ortskern