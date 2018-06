Bad Rippoldsau-Schapbach Mitgliederzahl bei Keglern stagniert

Bad Rippoldsau-Schapbach. Die Mitgliederzahl stagniere, sagte Vorsitzender Walter Armbruster. Wie schon in der vorigen Saison habe man in dieser Runde wieder Personalprobleme gehabt. Einige Kegler mussten doppelt starten.

Die erste Mannschaft hatte in der Landesliga B zwar einen grandiosen Start, aber gegen Ende der Saison gab es reichlich Niederlagen – vor allem die Heimbilanz war mehr als ernüchternd. Das Team steigt in die Bezirksliga A ab.

Die zweite Mannschaft fand sich in der Bezirksliga B auf dem letzten Platz wieder. Alle Auswärtsspiele gingen verloren. Da es die Bezirksliga B in der nächsten Saison nicht mehr gibt, startet die zweite Mannschaft in der Bezirksklasse A. Aushängeschild des SKC sind die Frauen der SG Wolftal. Nach dem Aufstieg in die Landesliga glückte der Klassenerhalt.