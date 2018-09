Bad Rippoldsau-Schapbach Mitfahrerbänkle schon rege in Gebrauch

Aber auch Bernhard Streif aus Schapbach, an dessen Hauswand ein Mitfahrbänkle steht, hatte die Idee aufgegriffen und jüngst zusammen mit einer Holzbaufirma umgesetzt. Streif hat schon aus seinem Fenster beobachtet, wie die Bänke regelmäßig frequentiert werden. Meist dauere es nur 15 bis 20 Minuten, bis jemand anhält und eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Oberwolfach bietet.

Wer sitzt, will mit

Die beiden Bürgermeister Matthias Bauernfeind und Bernhard Waidele lobten die Initiative und die Umsetzung. Sie wünschten den Bänken viele Mitfahrer. Die Mitfahrbänke seien nicht als Konkurrenz zum öffentlichen Personennahverkehr wie dem Linienbus zu sehen, sondern sollen eine Ergänzung darstellen, gerade in Zeiten, wenn der Bus nicht so oft fährt, wie etwa in den Schulferien oder abends ab 19 Uhr. Oberwolf­ach habe bereits seit vorigem Jahr drei Mitfahrbänkle und damit schon gute Erfahrungen gemacht, sagte Bauernfeind. Er hatte damals auch dem Gemeinderat von Bad Rippoldsau-Schapbach vorgeschlagen, solche Bänke zu in­stallieren. Doch es dauerte einige Zeit, ehe in der Nachbargemeinde die Bänke aufgestellt wurden. Die Mitfahrbänkle verbänden jetzt nicht nur die Nachbargemeinden im Wolftal, sondern auch die Landkreise Ortenau und Freudenstadt, erklärte Bauernfeind.