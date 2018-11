Bad Rippoldsau-Schapbach Mit Lichtertanz und Gedichten

In Bad Rippoldsau hatte der Kindergarten Klösterle zum St.-Martins-Umzug eingeladen. Viele Kinder, Eltern und Großeltern waren gekommen, um an dem Umzug, der von "St. Martin" hoch zu Ross angeführt wurde, teilzunehmen. Im Pfarrinnenhof versammelten sich alle Umzugsteilnehmer. Die Kindergartenkinder trugen Gedichte vor und sangen die Lieder "Kommt, wir wollen Laterne laufen" und "Martin, Martin, guter Mann", begleitet von vier Bläsern. Die Kindergartenkinder führten auch einen Lichtertanz auf. Bevor sich der Umzug von der Kirche zum Kurhaus in Bewegung setzte, segnete Pfarrer Frank Maier die Kinder und die von den Eltern gebastelten Laternen. Nach dem Umzug gab es am Feuer im Pfarrinnenhof Martinsbrenzeln, Kinderpunsch und Glühwein, serviert vom Elternbeirat.

Zur Martinsfeier des katholischen Kindergartens Schapbach trafen sich viele Kinder, Eltern, Opas und Omas in der Schapbacher Pfarrkirche. Die Kinder führten ein Spiel über St. Martin auf und sangen Lieder. Zudem trugen sie Gedichte und Fürbitten vor.

Pfarrer Maier betete mit den Kindern das Vaterunser, und die Kinder sangen "Wir wollen zusammengehen, damit uns alle sehen". Beim Laternenumzug von der Kirche durch die Sulz zum Kindergarten wurden Lieder gesungen, musikalisch begleitet von Simone Weis und Sabrina Kaluza. Angeführt wurde der Laternenumzug von "St. Martin" auf einem Pony. Im Kindergarten übernahm der Elternbeirat die Bewirtung.