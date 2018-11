Bad Rippoldsau-Schapbach Mikrowellen-Gerät geht in Flammen auf

Bad Rippoldsau-Schapach. Ein Mikrowellen-Gerät ging in Flammen auf. Wie die Polizei mitteilt, wollte sich ein 30-Jähriger sein Essen machen. Dabei schlief er jedoch ein. Dass die Mikrowelle in Brand geriet, bemerkte er nicht. Das Feuer griff glücklicherweise nicht auf das Gebäude über, so die Polizei. Der Mann erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden sei noch nicht abschließend geschätzt, er werde aber im fünfstelligen Bereich liegen.