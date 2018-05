Bad Rippoldsau-Schapbach Mehr Vertrauen in die Kinder

Bad Rippoldsau-Schapbach (w). Die Kindertherapeutin Ulrike Haist aus Freudenstadt referierte in der Grundschule Schapbach vor Eltern über das Thema "Was benötigt ein Kind, um seelisch gesund aufzuwachsen?". Die gelernte Erzieherin und Heilpädagogin arbeitet in der Villa "Sonnenheim", einer heilpädagogische Jugendhilfe-Einrichtung.