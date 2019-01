Bad Rippoldsau-Schapbach Manfred Müller ist seit 60 Jahren am Flügelhorn dabei

Geehrt wurde auch Tabea Klauke für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft. Seit 35 Jahren spielen Petra Nitsch und Herbert Decker in der Kapelle und wurden mit einer Urkunde und einem Weinpräsent nicht nur für die langjährige Musikertätigkeit, sondern auch für die Arbeit im Hintergrund des Vereins geehrt.

Noch vor der Versammlung der Kapelle standen bei der Hauptversammlung der Jugendkapelle Vorstandswahlen an. Als Jugendleiter wurde Florian Hermann wiedergewählt. Klara Schmid ist neue Schriftführerin. Kassierer Jona Preskar bleibt in seinem Amt. Derzeit befinden sich sechs Jugendliche in Ausbildung.