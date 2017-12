Bad Rippoldsau-Schapbach Kinder singen bei Feier für Senioren

Bad Rippoldsau-Schapbach. Eingeladen hatten die politische Gemeinde Bad Rippolds­au-Schapbach, die Pfarrgemeinde der Seelsorgeeinheit Oberes Wolftal sowie die beiden Altenwerke aus Bad Rippoldsau und aus Schapbach. Mit einer Eucharistiefeier in der Schapbacher Pfarrkirche St. Cyriak wurde die Feier eröffnet. Pfarrer Frank Maier ging in seiner Predigt auf den heiligen Nikolaus ein.

Die Wolftal-Rentnerband umrahmte den Gottesdienst musikalisch. Martin Schoch spielte an der Orgel. Ältester Senior bei der Adventsfeier war mit 95 Jahren Altbürgermeister Felix Weller.

In der Festhalle begrüßte Bürgermeister Bernhard Waidele die Senioren. Er ging auch auf einige Projekte in der Gemeinde ein, darunter den Wolftal-Radweg. Zum Schluss hatte Waidele noch ein passendes Gedicht von Peter Rosegger parat: "Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit, ein bisschen mehr Güte und weniger Neid, ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass, ein bisschen mehr Wahrheit, das wär doch was."