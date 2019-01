Bad Rippoldsau-Schapbach Jubiläumsabend ein großer Erfolg

Alles ruhig: Security muss nicht eingreifen

Die Narren sprachen den Cocktails-Bars in der Festhalle rege zu, und es wurde eine lange Nacht, bevor viele Besucher den Rückfahrdienst in Anspruch nahmen. Obmann Jens-Mathias Bächle zeigte sich mit dem Jubiläumsabend rundum zufrieden. Die Mitglieder hatten hervorragend mitgezogen und sich eine Woche lang beim Aufbau und Dekorieren stark engagiert. Der Abend verlief in ruhigen Bahnen. Die Security musste nicht eingreifen.

Bad Rippoldsau-Schapbach (w). Zu einem Jubiläum wie dem der Schapbacher Nachtfrauen gehört ein närrischer Zunftmeisterempfang. Nachfrauenobmann Jens-Mathias Bächle begrüßte im Probelokal des Männerchors mit einem dreifachen Narri-Narro neben den Zunftmeistern und Gründungsmitgliedern der Nachtfrauen auch Bürgermeister Bernhard Waidele und Pfarrer Frank Maier. Er freute sich, dass so viele Gäste der Einladung gefolgt waren.

Auch Hamperlepräsident Marco Glöde und sein Vize Ralf Schmieder hießen die Gäste in Reim und Vers willkommen. Wie sie betonten, bereichern die Nachtfrauen mit inzwischen 47 Hästrägern die Schapbacher Fasnet jeweils von Anfang bis zum Aschermittwoch.

Obmann Bächle erinnerte an die Entstehung vor 33 Jahren, als "die Nachtfrau das Licht der Welt erblickte". Bereits 1986 hatte Kurt Bonath die Idee gehabt, eine neue Häsgruppe zu gründen. Wegen der vielen Hexenzünfte in der Umgebung entschied man sich für die Gestalt einer Nachtfrau, und so startete die damals dritte Häsgruppe 1989 mit zehn Mitgliedern. Zunächst war nur eine reine Männergruppe vorgesehen, aber diese Idee setzte sich nicht durch. Die Nachtfrauenmaske ist eine Mischung aus Eulen- und Menschengesicht. Seit 2010 ist Jens-Mathias Bächle der Obmann, sein Vize ist Christian Jehle.

Die Gemeinde seit stolz auf die drei Häsgruppen, die einen wesentlichen Beitrag zur Fasnet in Schapbach leisteten, sagte Bürgermeister Bernhard Waidele. Alle 21 eingeladenen Gastzünfte gratulierten durch ihren Zunftmeister oder Vertreter mit Gastgeschenken. Die Nachtfrauen revanchierten sich mit Minimasken als Geschenk. Bei Sekt und Gebäck wurde der Zunftmeisterempfang gebührend gefeiert.