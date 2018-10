Bad Rippoldsau-Schapbach Jahrgänger besuchen Ludwigsburg und den Wolf- und Bärenpark

Bad Rippoldsau-Schapbach (w). Zwei Tage lang hat der Jahrgang 1950/51 sein Wiedersehen in Schapbach gefeiert. Von ehemals 32 Klassenangehörigen waren 18 zur Feier gekommen. Vier Angehörige des Jahrgangs sind verstorben. Den weitesten Weg legte Hildegard Rabus zurück. Die Glaswälderin wohnt in Pfaffenhofen an der Rot. Am ersten Tag fuhren die Jahrgänger mit dem Bus nach Ludwigsburg ins "Blühende Barock", wo sie ihr Schulkamerad Franz Armbruster, der dort als Gästeführer arbeitet, durch den Schaugarten begleitete.