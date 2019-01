Bad Rippoldsau-Schapbach Jahresprogramm steht fest

Zu den besonderen Wanderaktionen zählen laut Schwarzwaldverein eine Wanderung über den Panoramaweg Haslach mit Besuch der Silbergrube "Segen Gottes" im April, eine Sagenwanderung in Kappelrodeck im Mai und eine Genusswanderung um Kälberbronn mit der Ortsgruppe Schopfloch. Außerdem ist eine sechstägige Wanderwoche im September im Ötztal (Österreich) vorgesehen. Zum Wanderabschluss wird es eine Bilderschau von den durchgeführten Jahreswanderungen geben. Das Vereinsjahr des Bad Rippoldsauer Schwarzwaldvereins, wurde bereits mit einem Lichtgang zusammen mit den Wanderfreunden aus Schapbach eröffnet.

Sechs Tage lang im Ötztal

Die nächste Zusammenkunft ist am Sonntag, 3. Februar, zu einem Spielenachmittag im Café Zum Schlüssel geplant. Beginn ist um 14.30 Uhr. Die nächste Wanderung, die Gebirger-Höfe-Wanderung in Durbach, startet zwei Wochen später am Sonntag, 17. Februar, und die Jahreshauptversammlung zu der alle Mitglieder und Wanderfreunde des Schwarzwaldvereins eingeladen sind, findet am Samstag, 9. März, im Café Zum Schlüssel statt.