Bad Rippoldsau-Schapbach (id). Im Jahresschlussgottesdienst in der Pfarrei Mater Dolorosa Bad Rippoldsau hielt Pater Heinz Becker den Jahresrückblick. So wurden 2018 in der Kirchengemeinde fünf Kinder getauft, ein Kind empfing die Erstkommunion. Im abgelaufenen Jahr verstarben acht Gemeindemitglieder. Acht Ehepaare heirateten kirchlich. Drei Personen sind aus der Kirche ausgetreten. Am Ende des Jahres 2018 gehörten der Pfarrei Mater Dolorosa 672 Katholiken an, davon 596 in Bad Rippoldsau und 76 in St. Josef Kniebis. An den Zählsonntagen im Frühjahr und Herbst wurden durchschnittlich 104 Gottesdienstbesucher registriert. Die Gläubigen der Pfarrgemeinde Bad Rippoldsau zusammen mit St. Josef spendeten bei den großen Sammlungen und Kollekten wie Sternsingeraktion und Misereor 5450,81 Euro. Weitere 722 Euro kamen bei den übrigen Kollekten für kirchliche oder mildtätige Zwecke zusammen.