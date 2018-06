Bad Rippoldsau-Schapbach Hotelgäste können sich retten

Bad Rippoldsau-Schapbach. Glück hatten die Gäste des Hotels Zum letzten G’stehr in Bad Rippoldsau, nachdem in der Nacht zum Montag ein Feuer in dem Gebäude ausgebrochen war. Sie konnten das Hotel unverletzt verlassen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20 000 Euro.