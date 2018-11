Bad Rippoldsau-Schapbach Holzwaldräuber ziehen positive Bilanz

Bad Rippoldsau-Schapbach. Eine positive Bilanz zog Vorsitzender Sven Markman bei der Hauptversammlung der Holzwaldräuber in der "Alten Tränke" in Bad Rippoldsau. Der im Jahr 2013 gegründete Verein, hatte – neben den Unterhaltsarbeiten am Wassererlebnis-Spielplatz – im vorigen Jahr die Bewirtung zur Eröffnung des Adventskalenders am Waldkulturhaus, die Maibaumfeier, die Waldgeistnacht mit dem Waldkulturhaus-Team und die Bewirtung beim NSU-Treffen.