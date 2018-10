Bad Rippoldsau-Schapbach Hoffen auf Fördergelder vom Bund

Bad Rippoldsau-Schapbach. Wie Bürgermeister Bernhard Waidele in der jüngsten Ratssitzung erläuterte, wurde im Frühjahr der Firma Rala der Auftrag erteilt in die Feinplanung einzusteigen. Projektleiter Peter Falkenstein-Seifert erklärte, dass ein Strukturplan erstellt wurde, um mittel- oder langfristig jedes Haus mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen. Bei einer kurzfristigen Umsetzung würden Kosten von gut 7,5 Millionen Euro entstehen, was von der Gemeinde nicht leistbar sei – selbst bei Inanspruchnahme aller Fördermittel verblieben noch etwa 2,5 Millionen Euro. Auch das sei nicht finanzierbar.

Deshalb solle die Firma Rala bei allen Arbeiten an der Infrastruktur wie Straßenarbeiten oder Kabelverlegungen der Energieversorger mit eingebunden werden, damit auch entsprechende Leerrohre mitverlegt werden.

Anbindung für 2020 vorgesehen