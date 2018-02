Bad Rippoldsau-Schapbach Hochwasser hält Feuerwehr auf Trab

Kreisbrandmeister Frank Jahraus ehrte Martin Neef und Siegbert Schmieder mit dem Ehrenzeichen in Gold für 40-jährigen aktiven Dienst in der Feuerwehr. Martin Neef trat am 1. Juli 1977 in die Feuerwehr ein. Seit 2005 ist er Kassierer der Abteilung Schapbach und auch im Gesamtausschuss tätig. Siegbert Schmieder (Abteilung Bad Rippoldsau) war zunächst 20 Jahre in der Feuerwehr Kniebis aktiv. Seit dem 1. Janur 1997 ist er in der Abteilung Bad Rippoldsau. Beide Geehrten erhielten das goldene Ehrenzeichen mit Urkunde. Von der Gemeinde gab es ebenfalls eine Urkunde.

50 aktive Mitglieder, darunter fünf Frauen, zählt die Feuerwehr Bad Rippoldsau-Schapbach derzeit. Zwölf von ihnen haben einen Lastwagenführerschein, 25 sind Atemschutzträger. Drei Zugführer und elf Gruppenführer gebe es, sagte Kommandant Markus Müller.

Die Tagesverfügbarkeit sei weiterhin ein wichtiges Thema, da viele Feuerehrmänner auswärts arbeiteten. Die Alarm- und Ausrückeordnung sei geändert worden und die Feuerwehr aus Oberwolfach werde nun früher dazu alarmiert, sagte der Kommandant. Im vergangenen Jahr habe es nur wenige Einsätze gegeben. Die meisten seien relativ klein und schnell erledigt gewesen. Dafür wurden beim Hochwasser am 4. Januar 17 Einsätze abgearbeitet. An mehreren Stellen sei die Wolf über die Ufer getreten und auch die Landstraße war überflutet. Diese war auch für einige Stunden gesperrt. Der Kommandant lobte die Führungsgruppe, die beim Hochwasser sehr gut funktioniert habe und die Einsätze koordinierte.