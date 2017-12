Bad Rippoldsau-Schapbach Helga Neumaier siegt zum zweiten Mal in Folge

An fünf Tagen rollten die Kugeln auf den Bundeskegelbahnen im Bad Rippoldsauer Kurhaus. Am Start waren zehn Herren-, drei Damen und acht Sportkeglermannschaften. Gekegelt wurden 25 Wurf in die Vollen und 25 zum Abräumen. Insgesamt fielen starke 16 411 Holz. Fehlwürfe gab es 457.

Vorsitzender Walter Armbruster lobte bei der Siegerehrung im Gasthaus Tanne Teilnehmer und Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatten. Auch dankte er allen Sponsoren. Für die Sieger gab es Geld- und Sachpreise sowie Gutscheine. Allerdings war der Vorsitzende vom Besuch bei der Siegerehrung enttäuscht. Die ersten Sieger fehlten gänzlich, und auch sonst kamen nur wenige Teilnehmer. In der Einzelwertung der Herren gewann Siegfried Schmid. Mit nur einem Holz Rückstand landete Bruno Schoch mit 207 Holz auf dem zweiten Platz vor Bernhard Weis mit 202 Holz.

Bei den Frauen sicherte sich Helga Neumaier mit 190 Holz den ersten Platz. Den zweiten Platz belegte Ulla Müller mit 188 Holz, und auf den dritten Platz kam Melanie Waidele mit 186 Holz. Bei den Sportkeglern holte sich Florian Faißt mit 246 Holz den Siegertitel. Zweiter wurde Marco Teller mit 242, beide Kegler spielen bei der SG Wolfach/Oberwolfach. Auf dem dritten Platz landete Urs Waidele (SKC Schapbach) mit 238 Holz.