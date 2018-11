Bad Rippoldsau-Schapbach Hamperleball gibt’s diesmal nicht

Glöde fand mahnende Worte beim Blick in die Zukunft des Hamperlevereins. Es wurde schon einmal diskutiert, die Umzüge der Riebele und der Hamperle zusammenzulegen. Ein Jahr könnte der Umzug in Bad Rippoldsau stattfinden und das andere Jahr in Schapbach. Doch soweit ist es noch nicht, die Riebele wollen weiterhin am Umzug an Fasnachtssonntag festhalten, wurde bei der Versammlung deutlich. Glöde schnitt auch das Regio-Treffen im Oktober an, an dem er teilgenommen hatte. Im kommenden Jahr findet das Regio-Treffen in Schapbach statt. Am 12. Januar feiern die Schapbacher Nachtfrauen ihr 33-jähriges Bestehen. Zu ihrem Jubiläumsabend werden 800 Hästräger und einige Guggenmusiken erwartet. Für den Schnurrabend habe man bisher erst zwei Gruppen, so Glöde. Deshalb rief er dazu auf, dass sich neue Gruppen zur Verfügung stellen, damit der Schnurrabend gesichert ist. Schnurrlokale sind der "Kuhstall" des Campingplatzes Alisehof, die "Sonne" und das Gasthaus Tanne.

Glöde informierte darüber, dass im kommenden Jahr Neuwahlen anstehen. Da einige Elferräte abdanken wollten, rief der Präsident die Mitglieder dazu auf, sich zur Verfügung zu stellen. Nur mit einem kompletten Elferrat werde er weiterhin das Amt des Präsidenten übernehmen, gab er zu verstehen.

Bürgermeister Bernhard Waidele betonte, dass viele Anstrengungen für die Fasnet notwendig seien. Es sei schade, dass der Hamperleball nicht mehr stattfinde, so Waidele, aber die gesellschaftlichen Veränderungen brächten dies mit sich. Waidele forderte die Mitglieder zur Teamarbeit auf und bat um guten Zusammenhalt und die Mithilfe aller im Hamperleverein. Ein besonderer Dank ging an den Vorstand mit dem umsichtigen Präsidenten Marco Glöde. Der stellvertretende Präsident Ralf Schmieder dankte Glöde, der seit 2013 das Amt des Hamperlepräsidenten mit großem Engagement und Einsatz ausübe, und überreichte ein Präsent.

Weiteres Thema war die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags. Die letzte Erhöhung fand 2002 statt, damals von fünf Mark auf fünf Euro. Jetzt wurde eine Erhöhung auf elf Euro jährlich diskutiert. Nahezu einstimmig fiel der Beschluss für eine Erhöhung auf elf Euro. Als Motto für die Kinderfasnet und den Sportlerball ist "Asterix und Obelix" geplant. Die erste Schnurrantenversammlung findet am Montag, 26. November, ab 19 Uhr im Gasthaus Tanne statt. Vorgestellt wurde auch ein neuer Hamperleschal.