Bad Rippoldsau-Schapbach (id). 32 Spieler – acht weniger als im Vorjahr – haben am 29. Preis-Virsche-Turnier im Gasthaus "Zum Schlüssel" in Bad Rippoldsau teilgenommen. In sechseinhalb Stunden wurden an acht Tischen in drei Runden insgesamt 120 Bollen ausgespielt. Der älteste Virsche-Spieler war 82 Jahre alt. Ralf Huber und Edgar Laube gewannen den Kartenspiel-Wettbewerb mit fünf Bollen und sicherten sich die 200 Euro Preisgeld. Um den zweiten und dritten Platz musste gestochen werden. Benjamin Heitzmann und Nadia Kschuk belegten mit sechs Bollen den zweiten Platz und bekamen einen Vesperkorb. Auf den dritten Platz mit ebenfalls sechs Bollen kamen Hans Armbruster und Werner Rosenfelder. Für sie gab es Schweinerücken. Bis zum achten Platz wurden Sachpreise vergeben. Als Bollenkönige gingen Kilian Armbruster und Oskar Harter mit elf Bollen aus dem Turnier hervor.