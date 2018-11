Bad Rippoldsau-Schapbach Geschichte vom "Wechsstabenverbuchsler"

Bad Rippoldsau-Schapbach (w). Viel Spaß hatten die Schapbacher Grundschüler bei der Autorenlesung des Stuttgarter Verlagslektors Mathias Jeschke. Der 1963 in Lüneburg geborene Autor erzählte an einem Vormittag viele unterhaltsame Geschichten über lustige Wortverdreher. Sein bekanntestes und berühmtes Werk war der "Wechsstabenverbuchsler". Karsten Teich setzte den Text in eine herrlich schräge und witzige Bildsprache um. Mathias Jeschke begann mit "Gaten Tug, mein Name ist Mackerbenn", begann Matthias Jeschke seine Geschichte über den Herrn Beckermann.