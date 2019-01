Bad Rippoldsau-Schapbach Gemeinde weiß nichts von Bohrungen

Davon sei der Gemeinde nichts bekannt, erklärte der Bürgermeister. Er erwähnte auch eine Weihnachtsfeier der Firma Peterstaler, bei der die Gemeindeverwaltung angeblich kritisiert worden sein soll, dass sie nicht hinter Peterstaler stehen würde. In dem Geschäftsbericht der Firma Peterstaler Mineralbrunnen werde erläutert, dass zwar der Betrieb in Bad Rippoldsau-Schapbach seit mehr drei Jahren verwaist ist, dies aber nicht so bleiben solle. Es sei geplant gewesen, die Abfüllung in PET-Flaschen in Bad Rippoldsau anzusiedeln, so Waidele weiter. Allerdings gebe es durch die Diskussion über Mikro-Plastik und Plastikmüll in den Weltmeeren keine konkreten Aussagen mehr für Investitionen in Bad Rippoldsau-Schapbach.

Ergänzend merkte der Bürgermeister an, dass man mit der Geschäftsleitung in Verhandlung treten wolle, um die Wasserversorgung im Gebiet Glaswald sicherzustellen.

Für Zimmermann war dies kein Argument, denn von der Förderung des Wassers habe die Gemeinde nichts. Im Gegenteil – dadurch könnte der Grundwasserspiegel weiter abgesenkt werden. Dies könne dann vor allem die Anwohner im Bereich Glaswald treffen, da sie noch aus eigenen Quellen ihr Wasser beziehen. Falls dies nicht mehr möglich sein sollte, müsse die Gemeinde Wasserleitungen verlegen, mit den entsprechenden Kosten. Der absinkende Grundwasserspeilegel könnte außerdem ein Problem für den Wald in dieser Region darstellen, argumentierte der Bürger.