Bad Rippoldsau-Schapbach Gemeinde schließt sich Nationalparkregion an

Räte sorgen sich wegen weiterer Kosten bei der Umstrukturierung

Wie Tourismus-Leiter Josef Oehler erklärte, setze sich die Summe aus einem Sockelbetrag und einem Betrag pro Übernachtung in der Gemeinde zusammen. Allerdings missfiel den Gemeinderäten, dass sich die Gemeinde ausgerechnet jetzt beteilige, wo sich der Verein Nationalparkregion eine neue Gesellschaftsform geben will. Damit sei unklar, welche weiteren Kosten auf die Gemeinde zukommen würden, wenn sie sich an der neuen Gesellschaft beteiligen will – das beträfe die Einlage ebenso wie der Anteil an den Werbekosten.

Außerdem wollten die Gemeinderäte auch wissen, ob das Geld auch professionell eingesetzt werde, was Oehler mit einem Verweis auf die Struktur des Vereins beantwortete.