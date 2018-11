Bad Rippoldsau-Schapbach Für die erste "Regierungszeit" des Oberriebele gibt’s ein Lob

Vorbereitungen laufen

Am Freitag, 23. November, treffen sich die Schnurranten im Café Schlüssel zu ihrer ersten Sitzung, und die Riebele-Kampagne beginnt am 11. Januar, wenn es zum Hilwendritschenball nach Bad Peterstal geht. Der Narrenbaum wird am 19. Januar auf dem Kurhausplatz aufgestellt. Für den 26. Januar laden die Bad Rippoldsauer Tröpflehexen zum Hexenball ein und am 23. Februar wird in den Lokalen Klösterle Hof, Alte Tränke und Vor Seebach geschnurrt. Die Frauenfasnet folgt am 25. Februar im Kurhaus.

Der Riebele-Umzug findet am Fasnetssonntag, 3. März, statt und ab 20 Uhr steigt der Bananenball im Kurhaus. Die Elfi-Mess mit anschließender Riebele-Supp wird von den Zapfenmichel zelebriert.

Mit den Vorbereitungen für das 55-jährige Bestehen der Riebele, das am 1. und 2. Februar 2020 gefeiert wird, hat die Riebele-Narrenvereinigung bereits begonnen. Für den 19. oder 26. Oktober 2019 werden die Zapfenmichel im Kurhaus zu einen Theater-Abend einladen.