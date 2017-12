Bad Rippoldsau-Schapbach (id). Das Pfarrfamilienfest der Pfarrei Mater Dolorosa am 17. September erbrachte einschließlich der Kollekte im Gottesdienst einen Erlös von 1187 Euro. Auf Beschluss des Pfarrgemeinde-Teams wird die Hälfte des Betrags für den Bonifazhof, St. Josefshaus in Schapbach, gespendet. Einrichtungsleiter Roland Wiesler nahm die Spende entgegen. Den gleichen Betrag bekommt der Wolfacher Haiti-Hilfsverein Pwoje men kontre. Für diesen nahm Georg Lehmann die Spende entgegen. Wie Roland Wiesler vom Bonifazhof sagte, werde die Spende zur Beschaffung einer Rutsche verwendetet. Der Perukreis Bad Rippoldsau bot beim Pfarrfamilienfest Salate, Waffeln und Holzofenbrot und erzielte einen Erlös von 389 Euro. Dieses Geld wird für Projekte in Peru verwendet.