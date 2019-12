Bad Rippoldsau-Schapbach "Franca" findet in Bärenpark Zuflucht

Nachdem die Stiftung für Bären und eine Vielzahl anderer Tierschutzorganisationen sich seit Jahren für eine Verbesserung der Situation einsetzen, konnten Franca und der verbleibende männliche Braunbär in der vergangenen Woche gerettet werden. Nach einer geheimen Beschlagnahmung wurde das Bärenmännchen in eine französische Auffangstation gebracht. Franca wurde von ihren Rettern des französischen Tierschutzvereins "30 Millions d’Amis" in das Tierschutzprojekt in Bad Rippoldsauch-Schapbach überführt. Laut Parkleitung befindet sich Franca momentan im Eingewöhnungsbereich des Alternativen Wolf- und Bärenparks Schwarzwald. Dort bekommt sie gesundes Futter und einen Tierarzt-Check.

Nach der Quarantäne warten die Freianlagen auf sie. Bernd Nonnenmacher, Leiter des Bärenparks: "Wir waren schockiert über das Bildmaterial, das wir von Franca und ihren Leidensgenossen sahen. Daher sind wir überglücklich, dass dies nun der Vergangenheit angehört und sind sehr gespannt auf ihre Entwicklung." Als Tierschutzprojekt, das keine staatliche Förderung genießt, sei der Alternative Wolf- und Bärenpark Schwarzwald für Patenschaften oder sonstige Unterstützung dankbar, die Francas Zukunft absichert, so die Stiftung für Bären.