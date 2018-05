Bad Rippoldsau-Schapbach Feuerwehr Schapbach feiert Frühlingsfest

Bad Rippoldsau-Schapbach (w). Den Besuchern wird ein buntes Programm geboten. Beginn ist am Samstag, 19. Mai, um 18 Uhr. An diesem Abend gibt es die Getränke vergünstigt. Mit einem Frühstücksbüfett geht es am Sonntag um 9 Uhr weiter. Ab 10.30 Uhr gestaltet der Musikverein Harmonie Schapbach ein Frühschoppenkonzert, ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Gegen 13.30 Uhr werden die Teilnehmer des Pfingst-Mulagtreffens beim Feuerwehrfest erwartet. Um 15 Uhr beginnt das Geschicklichkeitsfahren der Mulags mit anschließender Preisverleihung beim Schwimmbad, heißt es in der Ankündigung. Um 17 Uhr startet das Entenrennen in der Wolf. Anschließend klingt das Fest im Zelt aus.