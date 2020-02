Bad Rippoldsau-Schapbach Feuerwehr rettet betrunkenen Unfallfahrer aus Bach

Der 33-Jährige war gegen 2.10 Uhr mit seinem Ford auf der L 96 zwischen Oberwolfach und Schapbach unterwegs, als er in einer Linkskurve gegen die Leitplanke prallte. Er verständigte die Polizei uns wollte sich hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen. Dabei rutschte er aus, schlitterte mehrere Meter den Abhang hinunter und landete in einem Bachbett. Wegen der starken Strömung konnte er sich nicht selbst aus der misslichen Lage befreien, teilt die Polizei mit.