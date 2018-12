Bad Rippoldsau-Schapbach Feuerwehr kämpft gegen Wassermassen

Wegen der großen Wassermassen konnte die Dole des Grafenbächles in Bad Rippolds­au-Schapbach nicht mehr das ganze Wasser fassen, so dass die Landesstraße 96 überflutet wurde. Daher mussten aus Sicherheitsgründen am Straßenrand Bohlen und Sandsäcke angebracht werden, damit kein Straßenwasser in Richtung einer Schreinerei kam. Außerdem musste auch die Verkehrsführung mit Absperrungen und Warnleuchten gesichert werden. Bereits beim Hochwasser am 4. Januar 2018 hatte der Dolendurchmesser vom Grafenbächle nicht das ganze Hangwasser aufnehmen können, sodass damals die L 96 überflutet wurde.

Weitere Einsätze hatte die Wehr beim Gasthaus Zum letzten Gstehr schon am 22. Dezember, und am 24. Dezember musste die Wehr erneut das Wasser ableiten, damit es nicht in das Erdgeschoss eindringt. Ebenso musste der Domschacht des Heizöltanks von Oberflächenwasser befreit und das eingedrungene Wasser aus der Heizung abgepumpt werden. Eine Dole unter der L 96 wurde von Laub und Geröll befreit, um eine Überflutung zu verhindern. Außerdem löste sich im Bereich des Gasthauses Zum letzten Gstehr ein schwerer Stein von einem Hang. Entlang der L 96 wurden Doleneinläufe gesäubert. Insgesamt waren 22 Feuerleute 120 Stunden lang mit drei Fahrzeugen im Einsatz.