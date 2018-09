Bad Rippoldsau-Schapbach Fest für die Schmerzensmutter

Im Anschluss lädt die Bad Rippoldsauer Pfarrgemeinde Mater Dolososa zum Pfarrfamilienfest im und am Pfarrhaus ein. Zum Mittagessen wird Schweinebraten mit Spätzle und Kartoffelgratin serviert, ebenso sind Grillwürste und Salate des Perukreises im Angebot. Ab 13 Uhr spielt die Rentnerband Wolftal. Ebenfalls auf dem Programm steht wieder eine Tombola, ein Pfarrquiz und die Bildpräsentation der Ministrantenwallfahrt nach Rom. Gegen 15.30 Uhr werden Frank Schmid und Frank Weis, unterstützt durch Pfarrer Frank Maier, die Festbesucher musikalisch unterhalten.

Zur Kaffeezeit bietet die Frauengemeinschaft wieder Kuchen und Torten an. Der Erlös des diesjährigen Pfarrfests geht an die Vesperkirche in Freudenstadt. Martina Grebe von der Taborgemeinde Freudenstadt wird im Lauf des Nachmittags den Besuchern das Projekt vorstellen.

Seinen Ursprung verdankt Bad Rippoldsau der 1083 gegründeten Benediktiner-Abtei St. Georgen im Schwarzwald. Die Gründung des "Klösterles" fand zwischen 1139 und 1179 statt. Seit 1956 ist die Mater Dolorosa die Schutzpatronin der Bad Rippoldsauer Pfarr- und Wallfahrtskirche. Sie hat den früheren Schutzpatron, den heiligen Nikolaus, abgelöst.