Bad Rippoldsau-Schapbach Fackelwanderung über das Gelände als Höhepunkt

An zwei Abenden leuchtete der Besucherbereich in einem märchenhaften Farbspiel, teilt der Bärenpark mit. Wie schon im Jahr zuvor schien das Wetter zunächst nicht mitzuspielen. Doch mit mehr als 400 Gästen besuchten in dieser Saison weitaus mehr Menschen den Weihnachtsmarkt als im Vorjahr.

Drei Wolfsgeschwister

Beliebt waren die Märchenstunden für Kinder an beiden Nachmittagen. Ein weiterer Höhepunkt war die Tombola. Bei der Fackelwanderung lauschten die Teilnehmer gespannt der etwas anderen Tierfabel. Mit der Geschichte über drei Wolfsgeschwister wurde zum Nachdenken über die aktuelle Wildtiersituation auf unterhaltsame Art angeregt. Ein besonderer Zuhörer war Luchs Charlie, der sich leise im Hintergrund an den Zaun seiner Anlage schlich und von dort das Geschehen verfolgte. Der Erlös aus der Tombola wurde in diesem Jahr dem Bonifazhof, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, gespendet. "Wir sind froh, dass sich aus der Bärenweihnacht eine feste Tradition entwickelt hat, auf die sich Team und Aussteller jedes Jahr freuen", so Parkleiter Bernd Nonnenmacher.