1 Mit Breitwellenrutsche, Liegedeck entlang der Wolf und einem Kinderplanschbecken hält das Schapbacher Waldfreibad viel Spaß und Erholungswert bereit. Foto: Jehle

Das Wolftal-Erlebnis-Waldfreibad soll am vorletzten Maiwochenende mit einem zweitägigen Eröffnungsfest seiner Bestimmung übergeben werden.















Bad Rippoldsau-Schapbach - In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde die Namensgebung und die Eintrittspreise diskutiert.

Umfangreiche Sanierung

"Durch die umfangreiche Sanierung hat das Waldfreibad eine bedeutende Steigerung der Attraktivität erhalten und wird zu einem echten Erlebnis für die Besucher", sagte Bürgermeister Bernhard Waidele. Dies soll sich auch in den Eintrittspreisen widerspiegeln. Die in der Sitzung vorgeschlagenen Tarife orientierten sich an den Preisen der Freibäder in der Region. Für Erwachsene soll die Einzelkarte vier Euro, für Jugendliche unter 18 Jahren zwei Euro kosten. Die Familienjahreskarte wird für 95 Euro zu haben sein, und Jugendliche unter 18 Jahren bezahlen 40 Euro für den Pauschaltarif. Das erschien einigen Räten zu wenig. "Ich finde, bis zu fünf Euro sind für Erwachsene nicht zu viel", sagte Bruno Armbruster (CDU). Auch die Jahreskarte für Familien sollte nach seiner Meinung runde 100 Euro kosten. Mehrheitlich stimmte der Rat jedoch für die günstigeren Tarife.

Reihe von Vergünstigungen

Insbesondere bei dem Preis der Jahreskarte für Jugendliche blieb die Runde unter dem Vorschlag von 50 Euro. "Wir wollten ja gerade auch für die jungen Leute das Schwimmbad attraktiv machen", so Franz Günter (FWV).

Für Kinder unter sechs Jahren ist das planschen kostenlos. Ermäßigung wird es geben für Alleinerziehende mit Familienpass, Urlauber mit Gästekarte und Schwerbehinderte. Letzteres soll unter anderem auch dem Schapbacher Bonifazhof zugute kommen und eine positive Rückmeldung an die "Aktion Mensch" sein, die dem Förderverein des Freibads eine Spende zukommen ließ. Der von der Verwaltung vorgeschlagene Nachlass für Rentner wurde vom Rat abgelehnt. Gemeinderat Wunnibald Lehmann (CDU) regte einen Abendtarif für jene an, die nach Feierabend noch einige Runden schwimmen wollen und Ratskollegin Silvia Lehmann (FWV) eine Familientageskarte. Beides wird noch beraten werden.

Name zu sperrig?

Mit sechs Ja-Stimmen fiel die Entscheidung zur Namensgebung nur knapp aus. Fünf Räten erschien der Name "Wolftal-Erlebnis-Waldfreibad" zu sperrig. Hauptsächlich überzeugt haben zwei Argumente: Das Wolftal steht für die geograpfische Verortung des einzigen Freibads im Tal. Außerdem soll der Name ein Signal an die Nachbargemeinde Oberwolfach sein, die sich mit 100 000 Euro an der Sanierung beteiligt hatte. Weiterhin knüpfe die Einlassung "Erlebnis" an den Namen des Radwegs an, der über die Gemarkung bis an die Kreisgrenze Oberwolfach führen soll.