Bad Rippoldsau-Schapbach Eng mit der Feuerwehr verbunden

Bad Rippoldsau-Schapbach. Ihre goldene Hochzeit feierten Waltraud und Erich Schoch in Bad Rippoldsau. Nach dem Dankgottesdienst lud das Paar zum Sektempfang im Pfarrgarten ein. Die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Bad Rippoldsau mit Abteilungskommandant Alfred Maier und Altenwerksleiter Bruno Schmid gratulierten. Alfred Maier hob hervor, dass Erich Schoch 42 Jahre lang Maschinist in der Feuerwehr Bad Rippoldsau war. Immer sei er da gewesen, wenn er gebraucht wurde. Seine Autohalle stellte Schoch für Feste zur Verfügung. Besonders erfreut zeigte sich Maier darüber, dass die Tochter des Jubelpaars, Dunja Schmieder, und auch zwei seiner Enkel in der Feuerwehr aktiv sind.