Bad Rippoldsau-Schapbach Ein Abend bei den Waldgeistern

Die Eltern von den "Holzwaldräubern" sowie das Team vom Waldkulturhaus, hatten die Kinder zu der Waldgeisternacht eingeladen. Bei angenehmem Sommerwetter waren 24 Kinder mit ihren Eltern anwesend, und am frühen Abend wurde das Waldkulturhaus mit Leben erfüllt. Zunächst wurden von den Kindern, das Waldkulturhaus mit Umfeld in Beschlag genommen. Doch zunächst wurden Geister in Marmeladengläser gebastelt und anschließend musste nach einem Räuberschatz im Bereich des Waldkulturhausgeländes gesucht werden.

Gefunden wurde der Schatz von der jüngsten Teilnehmerin Lena Herrmann, die im Juli ihr viertes Lebensjahr voll-endet. Nach dem Spielprogramm freuten sich die Kinder auf das Grillen mit Räuberspießen am offenen Feuer zusammen mit den Eltern. Zum Abschluss der Waldgeisternacht erzählte Ulrich Krauth in der urigen "Rindenhütte" neben dem Waldkulturhaus eine schaurige Räubergeschichte. Hellauf begeistert waren die Kinder von der Waldgeisternacht, die sie so schnell wohl nicht vergessen werden.