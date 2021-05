1 Erich und Luitgard Bächle feierten in Schapbach das Fest der goldenen Hochzeit. Foto: Weis

Die Glocken läuteten am Pfingstsamstag für Luitgard und Erich Bächle. Sie feierten in der Pfarrkirche St.Cyriak in Schapbach ihre goldene Hochzeit mit einem Dankgottesdienst.

Bad Rippoldsau-Schapbach - Die standesamtliche Trauung hatte vor 50 Jahren Bürgermeister Felix Weller vorgenommen, und vom damaligen Pfarrer Erich Schmidt wurde das Paar kirchlich getraut. Zur goldenen Hochzeit war eigens der langjährige Pfarrer der Seelsorgeeinheit Oberes Wolftal, Frank Maier aus Baden-Baden, angereist. Es sei ihm eine große Ehre an seine alte Wirkungsstätte zu kommen, um die Goldhochzeit der Familie Bächle mit Geschwistern, Freunden und Bekannten zu feiern, betonte er.

Einige Mitglieder des Schapbacher Kirchenchors unter Leitung von Martin Schoch, der auch die Orgel spielte, umrahmten mit feierlichen Chören den Dankgottesdienst. Pfarrer Frank Maier betonte, es sei die Liebe, 50 Jahre gemeinsam zu überstehen und zusammen zu sein in Gesundheit und Krankheit. Das Ehepaar, beide Urgesteine aus Schapbach, hätten das Leben im Ort geprägt, sowohl in der Gemeindeverwaltung als auch in der Kirche. Leider müsse das Ehepaar aus gesundheitlichen Gründen ihre großen und vielen Aktivitäten heute etwas einschränken, so Pfarrer Maier. Er segnete das Paar, und überreichte eine Urkunde von Erzbischof Stefan Burger.

Zum Abschluss des Dankgottesdienst erklang das Muttergotteslied "Segne du Maria". Erich Bächle wurde im August 1941 als ältestes Kind der Eheleute Emil und Maria Bächle geboren. Nach seiner Schulzeit absolvierte Erich Bächle eine Lehre als Säger beim Sägewerk Künstle. Später, nachdem die Stelle des Gemeinderechners ausgeschrieben worden war, war er 42 Jahre lang bei der Gemeindeverwaltung als Kämmerer tätig.

Berichterstatter für den Schwarzwälder Boten

Zuverlässigkeit, Fleiß, Loyalität und Offenheit hätten Erich Bächle besonders ausgezeichnet, sagte der damalige Bürgermeister Ralf Bernd Herden bei seiner Verabschiedung, bei der Bächle die höchste Auszeichnung der Gemeinde, die goldene Ehrenmedaille erhielt.

Auch über den Beruf hinaus erwarb sich Erich Bächle in der Gemeinde große Verdienste. So war er unter anderem über 50 Jahre örtlicher Berichterstatter für den Schwarzwälder Boten. Im Schapbacher Kirchenchor ist er Ehrenvorsitzender. Von 1995 bis 2010 war Bächle Vorsitzender. Über 60 Jahre sang er aktiv im Tenor.

Im Schapbacher Kolpingwerk wurde Bächle 2019 für 60-jährige Treue geehrt. 25 Jahre war er im Pfarrgemeinderat tätig, davon viele Jahre als Vorsitzender. Nahezu in allen Schapbacher Vereinen ist Erich Bächle Mitglied.

Luitgard Bächle, geborene Heizmann, wurde im November 1949 geboren. Die gelernte Zahnarzthelferin ist noch rührig, liebt ihren Garten und zeigt sich stets hilfsbereit. Aktiv ist sie im Schapbacher Kirchenchor in den sie 1968 eingetreten ist. Viele Jahre hat sie nicht nur ihren Mann bei seinen Aufgaben unterstützt, auch bei der Gemeindeverwaltung war Luitgard Bächle "Assistentin" des Kämmerers und Gemeindeamtsrats. Das Jubelpaar hat zwei Kinder, Jens-Mathias, der als Kämmerer in Oberharmersbach tätig ist sowie Tochter Pamela, die in Kirchheim wohnt. Mit Rosalie und Marlene gratulierten auch zwei Enkelkinder zur goldenen Hochzeit.