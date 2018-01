Bad Rippoldsau-Schapbach Edgar Hermann Vereinsmeister

Auch die Herren-Doppel wurden in zwei Gruppen ausgespielt. Während die Gruppenersten das Finale bestritten kämpften die Gruppenzweiten um den dritten Platz. Am Ende ergab sich folgende Platzierung: Das Doppel Christoph Roth/Bernd Huber siegte in fünf Sätzen vor Edgar Herrmann/Patrik Roth, Manfred Harter/Fabian Roth und Rene Hermann/Ralph Schillinger. Abteilungsleiter Bernd Huber ehrte die Sieger und dankte allen Teilnehmern. Die Vereinsmeisterschaften hätten wieder richtig Spaß gemacht, denn man habe ganz befreit aufspielen können, war der Tenor der TuS-Aktiven.