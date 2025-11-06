Bad Rippoldsau-Schapbach: Die Zukunft des Partnerschaftsvereins La Tranche sur Mer ist gesichert

Der Partnerschaftsverein La Tranche sur Mer in Bad Rippoldsau-Schapbach stand vor einer ungewissen Zukunft. Nun herrscht aber Klarheit für die kommenden drei Jahre.
Dass es schwierig werden würde, einen neuen Vorstand für den Partnerschaftsverein La Tranche sur Mer zu finden, war abzusehen. Aber durch Bürgermeister Bernhard Waidele und die anwesenden Gemeinderäten konnte bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Alban Sonne für die nächsten drei Jahre ein neuer Vorstand gefunden und auch gewählt werden.