Bad Rippoldsau-Schapbach: Die Zukunft des Partnerschaftsvereins La Tranche sur Mer ist gesichert

Der Partnerschaftsverein La Tranche sur Mer in Bad Rippoldsau-Schapbach stand vor einer ungewissen Zukunft. Nun herrscht aber Klarheit für die kommenden drei Jahre.

Dass es schwierig werden würde, einen neuen Vorstand für den Partnerschaftsverein La Tranche sur Mer zu finden, war abzusehen. Aber durch Bürgermeister Bernhard Waidele und die anwesenden Gemeinderäten konnte bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Alban Sonne für die nächsten drei Jahre ein neuer Vorstand gefunden und auch gewählt werden.

Die langjährigen Vorstandsmitglieder Lieselotte Geisinger-Rosenfelder (seit 2006 erste Vorsitzende), Martin Heizmann (Vorsitzender und Schriftführer), Lothar Klaucke (Beisitzer und Kassierer) waren alle zurückgetreten.

Zur ersten Vorsitzenden wurde Sandra Neef gewählt, zum zweiten Vorsitzenden Hubert Schmid; neuer Kassierer ist Peter Jehle (Gemeinderat), neue Schriftführerin ist Silvia Lehmann (Gemeinderat). Kurt Schmieder (Gemeinderat) ist neuer Kooperator zwischen Gemeinde und Partnerschaftsverein. Beisitzer sind Melanie Harter und Kurt Schmieder. Zu neuen Kassenprüfern wurden Josef Oehler und Elisabeth Neef gewählt.

Die Neuwahlen bereiteten auch einige Schwierigkeiten. Daher zogen sich die Gemeinderäte mit Bürgermeister Bernhard Waidele vor den Wahlen zur Beratung zurück. Danach gingen die Vorstandswahlen reibungslos über die Bühne.

Gedenken an verstorbene Mitglieder

Bei der Versammlung wurde auch den beiden langjährigen verstorbenen Mitgliedern Albert Armbruster und Walter Herzog gedacht.

Beratungen über Fortbestand des Vereins

Schriftführer Martin Heizmann gab den Jahresbericht. Einige Vorstandssitzungen wurden abgehalten, um über den Fortbestand des Partnerschaftsvereins zu beraten. Die Feier zum 30-jährigen Bestehen wurde wegen Corona im Oktober 2023 in Bad Rippoldsau-Schapbach nachgeholt.

Vom 16. bis 22.Juni 2024 fand ein Schüleraustausch nach La Tranche der dritten und vierten Klasse statt.

Von Kassierer Lothar Klaucke war zu erfahren, dass trotz Mehrausgaben noch ein guter Kassenstand vorhanden sei. Nach zwei Austritten zähle der Partnerschaftsverein derzeit 68 Mitglieder. Die beiden Kassenprüfer Erich Schmider und Bernhard Müller bescheinigten eine tadellos geführte Kasse.

Partnerschaft besteht seit 1989

Bürgermeister Bernhard Waidele dankte dem Partnerschaftsverein für seine Arbeit und betonte, es sei nicht immer so gelaufen, wie man es sich wünschte. Aber die Völkerverständigung sei wichtig, und man müsse die Partnerschaft pflegen. Seit 1989 bestehe die Partnerschaft zwischen Bad Rippoldsau-Schapbach und La Tranche sur Mer, wobei beide Partnerschaftsvereine großen Anteil an der Lebendigkeit der Freundschaft hätten.

Über Fasnacht vom 12. bis 19. Februar 2026 sei wieder ein Besuch aus La Tranche in der Wolftalgemeinde angekündigt.

Lieselotte Rosenfelder-Geisinger dankte den langjährigen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit.