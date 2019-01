Bad Rippoldsau-Schapbach Die Riebele haben in der Fasnet wieder einiges vor

Mit dem großen Schnurrabend der Riebele am Samstag, 23. Februar, tritt die Fasnetskampagne in ihre heiße Phase. Geschnurrt wird in den Lokalen Vorseebach, im Gasthaus Klösterle Hof und in der "Alten Tränke". Los geht es jeweils um 19 Uhr.

Die Frauenfasnet beginnt am Montag, 25. Februar, um 19.30 Uhr im Kurhaus. Das Motto lautet diesmal "Reif für die Insel". Die Kinderfasnet ist für Freitag, 1. März, geplant. Los geht es um 14.30 Uhr im Kurhaus.

Der Riebele-Umzug am Fasnetssonntag, 3. März, wird im Reichenbach aufgestellt und führt ab 14.30 Uhr in Richtung Kurhaus. Anschließend ist närrisches Treiben im und ums Kurhaus. Abends um 20 Uhr beginnt der 28. Bananenball mit dem Motto "Oberwasser – Unterwasser – Überwasser". Die Gipfelstürmer-Band tritt dabei auf.

Die Elfimess am Rosenmontag, 4. März, ab 11 Uhr zelebrieren die Zapfenmichel im Kurhaus. Anschließend gibt es für die Narren im "Schlüssel" und im Pfarrsaal "Riebele-Supp". Am Fasnetsdienstag, 5. März, ist ab 19 Uhr Kehraus und Fasnetsverbrennung in der "Alten Tränke". Am Mittwoch, 6. März, wird der Narrenbaum beseitigt und die Fansetsbändel werden wieder eingeholt. Die Nachlese der Kampagne ist für Freitag, 29. März, ab 20 Uhr im "Schlüssel" geplant.