Bad Rippoldsau-Schapbach Der "Gumm Daniel" war ein großer Förderer der Vereine

Bad Rippoldsau-Schapbach (w). Nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben verstarb Daniel Herrmann aus Schapbach im Alter von 92 Jahren. In der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach galt der "Gumm-Daniel", so nannten ihn die Schapbacher, als ruhiger, hilfsbereiter und bescheidener Mitbürger. Zuletzt pflegte und versorgte ihn seine Frau Berta, denn er war seit drei Jahren an den Rollstuhl gebunden.