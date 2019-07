Bad Rippoldsau-Schapbach Braunbärin Daria lebt sich gut im Alternativen Wolf- und Bärenpark ein

Die mit Spannung erwartete Vergesellschaftung der Bären verlief zunächst sehr entspannt. Während Daria vom Badeteich aus die Jungbären aus Albanien beobachtete, grasten diese am Hang entlang und sammelten Futterreste. Danach beschnupperten sich die drei Bären mit großem Interesse.

Die erfahrene Daria war es schließlich, die den ersten Schritt auf Arthos und Agonis zu machte. Die beiden halbstarken Bärenmänner ergriffen augenblicklich die Flucht vor der großen Spanierin. Daria setzte nach, konnte aber schon nach wenigen Metern nicht mehr mit den jungen Bären mithalten. Nach gut einer Stunde war die Aktion beendet. Daria, Arthos und Agonis gingen im Anschluss wieder wie gewohnt ihrer Wege.

Zusammenführung wird täglich verlängert

Der erste Kontakt mit Artgenossen im Schwarzwald war ein voller Erfolg, so die Stiftung für Bären. In den kommenden Tagen und Wochen werden die Phasen Zusammenführung täglich verlängert und mit verschiedenen Bären und auch Wölfen erfolgen.

"Es ist immer wieder faszinierend mitzuerleben, wie Bären das Bär-Sein entdecken, besonders im Kontakt mit anderen Tieren", wird Bernd Nonnenmacher, der Leiter des Parks, in der Pressemitteilung zitiert.

Die beiden Braunbärinnen Doro und Daria wurden 1991 in Portugal geboren und kamen als Welpen nach Südspanien in einen Zoo. Dort lebten sie auf Sandboden und engstem Raum unter ständiger Beobachtung der Besucher, bis die Betreiber den Zoo Anfang 2019 verließen und die Tiere sich selbst überließen. Im Juni kamen die beiden in die Anlagen der Stiftung für Bären in Thüringen und im Schwarzwald.

Die beiden leiden wegen ihrer nicht artgerechten Haltung in dem Zoo unter Fell- und Knochenproblemen, so die Stiftung für Bären.