Bad Rippoldsau-Schapbach Brand in Hotel: Keine Verletzten

Kurz vor Mitternacht entdeckten ein Mitarbeiter und sein Begleiter den Brand in einem Abstellraum des Hotels in der Wolftalstraße. Sie begannen sofort, die Flammen mit Feuerlöscher zu bekämpfen.

Die herbei gerufene Feuerwehr Bad Rippoldsau-Schapbach machte dem Brand dann den Garaus. Die 28 anwesenden Hotelgäste konnten das Hotel rechtzeitig verlassen. In Folge der starken Rauchentwicklung mussten sie für die Nacht in einem anderen Hotel untergebracht werden.

Das Brandgeschehen blieb weitestgehend auf den Lagerraum begrenzt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro aus.

Die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen übernommen. Die Brandursache steht noch nicht fest.