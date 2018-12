Bad Rippoldsau-Schapbach Bonifazhof blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Man habe ein erfolgreiches Jahr hinter sich, so Geschäftsführer Roland Wiesler, der von der Geschäftsleitung aus Herten auch Birgit Ackermann, Christoph Dürdoth sowie Personalleiterin Beate Pfriender-Muck begrüßen konnte. Roland Wiesler dankte allen Mitarbeitern für ihren großen Einsatz, ebenso der Gemeindeverwaltung für die gute Zusammenarbeit. Der Bonifazhof in Schapbach, eine Außenstelle des St. Josefshauses Herten, sei eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, erläuterte Wiesler. Im Bonifazhof in Schapbach werden derzeit 28 Bewohner betreut. In der Außenstelle in Bad Rippoldsau sind es sechs. Insgesamt zählt der Bonifazhof derzeit 62 Mitarbeiter. Erfreulich sei, so Wiesler, dass diese Einrichtung von der Bevölkerung in Bad Rippoldsau-Schapbach gut angenommen werde. Zahlreiche Bewohner brächten sich mit verschiedenen Aktivitäten auch in die Gemeinschaft ein. Wiesler hob dabei das jährliche Gartenfest hervor. Nach einem Essen zeigte Ronja Nübel einen Filmvortrag über die Tagesstruktur der Bewohner des Bonifazhofs sowie vom Jahresgeschehen.

Ein heiteres Spiel mit der Geschäftsleitung, das Roland Wiesler vorbereitet hatte, rundeten das Programm ab. Für treue Dienste im Bonifazhof ehrten Birgit Ackermann, Christoph Dürdoth und Beate Pfriender-Muck die Mitarbeiter Ronja Nübel (Freudenstadt), Georg Haas (Offenburg), Sarah Tränke (Stein-ach) und Kathrin Gebele (Glatten). Ronja Nübel, die als einzige anwesend war, erhielt eine Urkunde, einen Blumenstrauß und ein Geschenk.

Bei guter Unterhaltung und angeregten Gesprächen saßen die Mitarbeiter noch lange Zeit gemütlich beisammen.