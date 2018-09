Bad Rippoldsau-Schapbach Bilder und Vereinsgeschichte

Der Kalender soll verdeutlichen, wie viele stille, abwechslungsreiche und liebenswürdige Kleinode das Dorf zu bieten hat. Miriam Armbruster unterstützte den Verein als Fotografin und so entstanden mit viel Engagement und Aufwand eindrucksvolle Bilder. Auf den Rückseiten der Kalenderblätter finden sich Grußworte, Informationen zur Vereinsgeschichte, viele Erinnerungsbilder an vergangene Zeiten, sowie weitere interessante Details zum Musikverein. Monat für Monat kann man so einen Teil der 200-jährigen Geschichte des Musikvereins Schapbach nachvollziehen.

Der Festkalender ist ab dem Festbankett am Freitag, 7. September, und an allen vier Festtagen für den Preis von 15 Euro erhältlich. Nach dem Jubiläum gibt es den Kalender in der Sparkasse Schapbach, Rippoldsau und Oberwolfach sowie im Rathaus Schapbach. Während der Jubiläumsfeier wird am Sonntag, 9. September, wegen des Festumzugs die Ortsdurchfahrt Schapbach (Landesstraße 96) von 14 bis etwa 16 Uhr gesperrt. Die Aufstellung des Umzugs ist im Bereich der Salzbrunnenstraße in Richtung Kupferberg. Die Strecke führt durch das Dorf bis zum Schwimmbad.