Bad Rippoldsau-Schapbach Beliebter Bürger und Förderer der Vereine

Ernst Maier wurde am 27. Februar 1931 in Bad Rippoldsau als ältestes von neun Kindern geboren. Er erlernte das Schmiedehandwerk bei seinem Vater und war neun Jahre im elterlichen Schmiedebetrieb tätig. Zusätzlich absolvierte er eine Ausbildung als Elektriker und war 18 Jahre beim Elektrogeschäft Würth in Schapbach beschäftigt. Zusammen mit seiner Ehefrau Maria baute er 1966 in der Hansjakobstraße ein Wohn- und Geschäftshaus. Ein Jahr später wurde ein Elektrogeschäft eröffnet.

1975 machte sich Ernst Maier selbstständig. 1991 wurde das Elektrogeschäft an Sohn Alfred übergeben. Der Vater arbeitete aber bis zur Vollendung seines 65. Lebensjahrs im Betrieb weiter mit. Ernst Maier war nicht nur ein großer Vereinsförderer, sondern hat sich vor allem in der Freiwilligen Feuerwehr, in die er mit 16 Jahren eintrat, große Verdienste erworben. Er war sechs Jahre stellvertretender Abteilungskommandant, und 19 Jahre Mitglied des Feuerwehrausschusses. 1995 wurde er zum Ehrenmitglied der Feuerwehr ernannt.

Ernst Maier war ein großer Förderer des Alternativen Wolf- und Bärenparks, und arbeitete unzählige Stunden als Elektrofachmann im Tierpark. Auch bei anderen Aktionen in Bad Rippoldsau machte er mit. Der Verstorbene gehörte außerdem über 35 Jahren dem Kegelclub "Gute Laune" an. Am Donnerstag, 18. Oktober, nehmen seine Ehefrau, seine vier Kinder, elf Enkel und ein Urenkel Abschied von Ernst Maier. Das Seelenamt in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Bad Rippoldsau mit anschließender Urnenbeisetzung findet um 14.30 Uhr statt. Das Totengebet für den Verstorbenen ist am Mittwoch, 17. Oktober, ab 18,30 in der Pfarrkirche Bad Rippoldsau.