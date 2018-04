Bad Rippoldsau-Schapbach Bald mehr U3-Betreuungsplätze

In der Sitzung des Gemeinderats ging es um das Thema. Wie der Kämmerer Klemenz Walter vortrug, sind die Kindergärten in Rippoldsau und Schapbach unter Trägerschaft der Kirchen und der Gemeinde. Von der Kirchengemeinde wurde an die Verwaltung der Wunsch herangetragen, die U3-Betreuung auszubauen, denn bei Gesprächen mit den Eltern war ein erhöhter Bedarf dafür festgestellt worden. Deshalb sollten in beiden Einrichtungen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

Durch diese Betreuungserweiterung muss allerdings die Betriebserlaubnis geändert werden, brachte der Kämmerer vor – für Schapbach von bisher maximal zwei auf nun fünf Kinder unter drei Jahren, wodurch sich der Personalkostenschlüssel von 4,04 auf 4,23 verändert. In Rippoldsau werden bisher keine U3-Kinder betreut. Künftig sollen es maximal fünf sein. Der Personalschlüssel erhöht sich leicht um 0,13 auf dann 2,37.

Wie der Kämmerer dazu ausführte, bedeutet dies einen Anstieg bei den Personalkosten um 15 000 Euro pro Jahr. Dieser Betrag ist im Haushalt noch nicht dargestellt, wobei in diesem Jahr der Betrag noch nicht so hoch ausfällt, da die Einführung erst für das Kindergartenjahr 2018/2019 ansteht. Auf Frage von Gemeinderat Kurt Schmieder, ob das mit dem vorhandenen Personal erreicht werden kann, entgegnet Klemenz Walter, dass dies der Fall sei. Nur die Stundenansätze für die Mitarbeiter würden sich verändern. Nach kurzer Diskussion wurde dem Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt.