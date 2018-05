Bad Rippoldsau-Schapbach Bär Chandak erkundet Freianlage

Am 14. März kam Chandak mit seiner Artgenossin Chadna im Wolftal an. Zuvor lebten sie unter suboptimalen Bedingungen in den Tierparks Bad Pyrmont und Brüggen. Daraus resultierten Übergewicht und Verhaltensstörungen. Sobald sich der Kragenbär an die naturnahen Anlagen mit ihren Hängen, Bäumen und dem Dickicht eingelebt hat, wartet die Vergesellschaftung mit Wölfen und anderen Bären auf ihn.

Seine Artgenossin Chadna verbringt tagsüber die meiste Zeit in ihrer Höhle. Wie die Überwachungskameras dokumentieren, begibt sie sich zunehmend nachts nach draußen. Das ist nicht ungewöhnlich, denn Kragenbären sind durchaus eher nachtaktiv.