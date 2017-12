Bad Rippoldsau-Schapbach Auszeichnung wird gefeiert

Bad Rippoldsau-Schapbach. Geschäftsführer Roland Wiesler sagte, der Abend solle als Dankeschön an Mitarbeiter und Helfer gelten. Es sei erfreulich, dass die Einrichtung von der Bevölkerung aus Bad Rippoldsau-Schapbach so gut angenommen werde. Zahlreiche Bewohner brächten sich mit verschiedenen Aktivitäten in die Gemeinschaft ein.

So werde beispielsweise das jährliche Gartenfest auf dem Bonifazhof von zahlreichen Vereinen des Ortes mitgetragen. Nach dem Essen zeigte Ronja Nübel einen Film über die Tagesstruktur der Bewohner des Bonifazhofs sowie Bilder vom Jahresgeschehen. Der Bonifazhof in Schapbach wurde in diesem Jahr als bester Arbeitsplatz für Behinderte ausgezeichnet, wie Roland Wiesler bekannt gab. Quizfragen rundeten das Programm ab. Zudem gab es eine Tombola.

Für langjährige Betriebszugehörigkeit ehrten Birgit Ackermann und Christoph Dürdoth von der Geschäftsleitung des St. Josefhauses in Herten, zu dem der Bonifazhof gehört, die Mitarbeiter Karin Rütters aus Wolfach und Christine Wolber aus Schapbach. Karin Rütters ist in der Tagesstruktur tätig und Christine Wolber in der Hauswirtschaft.