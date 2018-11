Bad Rippoldsau-Schapbach Angebot für ein Leben in der Fülle

Vorsitzender Helmut Held begrüßte den kommissarischen Dekan Armin Noppenberger sowie Iris Müller-Nowack, Leiterin der KEB, und die Mitglieder des Vorstands. Bei der Klausurtagung im vorigen Jahr hatten sich die Teilnehmer mit den Begriffen "KEB bewegt – bildet – verbindet" befasst. Aus den zahlreichen Vorschlägen wurden einige aussagekräftige Sätze formuliert.

Dazu gehören unter anderem: "Wir bieten allen Menschen gemeinsame Orte der Orientierung und Entfaltung. Unsere Aufgabe ist die vielfältige Bildung aller. Wir sind offen für Kooperationen mit Partnern aus Bildung, Politik und Wirtschaft." Ein Leitsatz der KEB in der Diözese Rottenburg-Stuttgart lautet: "Wir tragen dazu bei, dass unsere Gesellschaft menschlicher wird." Diese Leitsätze, die einem Wandel, in der Sprache und im Inhalt unterzogen sind, werden auf der Homepage und in verschiedenen Publikationen veröffentlicht.

Die katholische Erwachsenenbildung Freudenstadt ist ein anerkannter Verbund der Erwachsenenbildung innerhalb der Diözese Rottenburg-Stuttgart, teilt die KEB mit. Die Angebote seien ausgerichtet auf ein Leben in Fülle. Der Mensch werde als einmalig und wandlungsfähig gesehen, und dies setze eine gegenseitige Wertschätzung und Toleranz voraus.