Bad Rippoldsau-Schapbach Amt der Vorsitzenden und Sprecherin bleibt vorerst vakant

Susanne Waidele betonte in ihrem Bericht, dass das zurückliegende Jahr im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der Frauengemeinschaft stand, was eine große Herausforderung bedeutet habe. Festgottesdienst und Festakt mit zahlreichen Gästen seien hervorragend verlaufen. Die viele Arbeit und Mühe hätten sich gelohnt, es sei ein wunderschönes Fest gewesen.

Nach sechs Neueintritten und einem Sterbefall zählt Gemeinschaft in Schapbach derzeit 192 Mitglieder. Aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen wurden Helga Waidele und Maria Waidele verabschiedet. Neu dabei sind Rosi Weis und Maria Spicher.

Schriftführerin Brigitte Günter gab einen lückenlosen Jahresbericht. Dabei erinnerte sie an die Maiandacht, die Bowle-Wanderung und die Teilnahme am 100-jährigen Bestehen des Kfd-Diözesanverbandes Freiburg in Rust mit 5000 Teilnehmern. Die Adventskranzaktion sei wieder hervorragend verlaufen.